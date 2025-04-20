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На Буковині знайшли мертвим другого курсанта академії ДПСУ: перші деталі

Україна, Неділя 20 квітня 2025 09:59
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На Буковині знайшли мертвим другого курсанта академії ДПСУ: перші деталі Фото: на Буковині знайшли мертвим ще одного курсанта академії ДПСУ 19 квітня (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

На Буковині знайшли мертвим 19-річного курсанта 19 квітня. Він навчався в Національній академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Як повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, за попередньою версією, юнак, який ніс службу на позиції Чернівецького прикордонного загону, близько 18:20 застрелився з табельної зброї.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події", - розповіла представниця профільної прокуратури.

Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство

Вона додала, що досудове розслідування здійснюватимуть слідчі районного відділення поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Не перший випадок

Раніше РБК-Україна писало, що 17 квітня у Хмельницькому знайшли тіло 20-річного курсанта з ознаками вогнепального поранення.

Хлопець також навчався у Національної академії ДПСУ імені Богдана Хмельницького.

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