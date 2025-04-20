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На Буковине нашли мертвым второго курсанта академии ГПСУ: первые детали

Украина, Воскресенье 20 апреля 2025 09:59
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На Буковине нашли мертвым второго курсанта академии ГПСУ: первые детали Фото: на Буковине нашли мертвым еще одного курсанта академии ГПСУ 19 апреля (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

На Буковине нашли мертвым 19-летнего курсанта 19 апреля. Он учился в Национальной академии Госпогранслужбы имени Богдана Хмельницкого.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

Как сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, по предварительной версии, юноша, который нес службу на позиции Черновицкого пограничного отряда, около 18:20 застрелился из табельного оружия.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с криминалистами, проводится осмотр места происшествия", - рассказала представитель профильной прокуратуры.

После завершения первоочередных мероприятий будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с пометкой самоубийство.

Она добавила, что досудебное расследование будут осуществлять следователи районного отделения полиции под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Не первый случай

Ранее РБК-Украина писало, что 17 апреля в Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения.

Парень также учился в Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.

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