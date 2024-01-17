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На Буковині затримали шахрая, який за гроші обіцяв "посади" в СБУ

Фото: на Буковині затримали шахрая, який за гроші обіцяв "посади" в СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки спільно з ДБР викрили на Буковині шахрая, який видавав себе за підполковника СБУ і за гроші обіцяв "посади" в органі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як встановили правоохоронці, ділок пропонував довірливим українцям фейкове працевлаштування в одне з обласних управлінь СБУ. При цьому вимагав за це грошову винагороду у розмірі 10 тисяч доларів.

Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час отримання ним усієї суми від одного з "кандидатів".

Встановлено, що "підполковник СБУ" насправді виявився рядовим-прикордонником, який проходить службу за контрактом і не має жодного відношення до Служби безпеки.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Фото: на Буковині затримали шахрая, який за гроші обіцяв "посади" в СБУ (ssu.gov.ua)

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