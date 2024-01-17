Как установили правоохранители, делец предлагал доверчивым украинцам фейковое трудоустройство в одно из областных управлений СБУ. При этом потребовал за это денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" при получении им всей суммы от одного из "кандидатов".

Установлено, что "подполковник СБУ" действительно оказался рядовым-пограничником, который проходит службу по контракту и не имеет никакого отношения к Службе безопасности.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Фото: на Буковине задержали мошенника, который за деньги обещал "должности" в СБУ(ssu.gov.ua)