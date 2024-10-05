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На Буковині священник "поскандалив" з ТЦК: військові відреагували

Україна, Субота 05 жовтня 2024 16:34
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На Буковині священник "поскандалив" з ТЦК: військові відреагували Фото: (facebook.com_OVKCHUA)
Автор: Каріна Левицька

У соцмережах поширили відео, на яких священнослужитель УПЦ з Буковини заявляє про протиправні дії військовослужбовців. В ТЦК пояснили ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП.

На відео, що шириться мережею було видно, що священнослужитель УПЦ заявляє про протиправні дії військовослужбовців, перешкоджає руху транспорту та провокує конфлікт. Відомо, що священник намагався забрати від військових чоловіка, якого він нібито виростив.

Священник представився Михайлом Жаром і розповів, що він Герой України та інвалід І групи. Він емоційно закликав допомогти усіх, хто може, і навіть звернувся до президента.

Реакція ТЦК

Військові зауважили, що дане відео має маніпулятивний характер і не відповідає ситуації, яка відбулась.

За даними ТЦК, громадянин, про якого йдеться у відео, є військовозобов'язаним, який під час перевірки не надав уповноваженим особам військово-облікові документи, зокрема й про право на відстрочку.

Під час уточнення даних в обласному об'єднаному центрі мобілізації громадянин поводився адекватно, скарг до дій військових не мав. Після надання відповідних документів, чоловіку надано можливість для оформлення відстрочки.

На відео ж видно, як священнослужитель зібрав групу людей, що, за словами військових, заважало виконанню заходів мобілізації. А намагаючись створити суспільний резонанс, священник записав відео.

"Протиправних дій з боку представників ТЦК та СП стосовно чоловіка не було. Закликаємо громадян та представників медіа, критично ставитися до подібного контенту, перевіряти правдивість інформації та довіряти офіційним джерелам. Наголошуємо, розповсюдження неправдивої інформації, поширення ворожих наративів в умовах воєнного стану розцінюється як підтримка ворога", - наголосили в Чернівецькому обласному ТЦК та СП.

Скандали з ТЦК

Зауважимо, що скандали з представника ТЦК в Україні не рідкість. Адже попри оголошені правила відвідування ТЦК та постановки військовозобов'язаних на облік, не всі хочуть діяти згідно з законом. На цьому тлі інколи стаються ситуації, коли військовозобов'язані намагаються втекти чи відбитись від військових ТЦК.

Саме так і вчинив чоловік у Мукачево. Під час зустрічі з представниками ТЦК чоловік вдарив пляшкою по голові одного з них.

Водночас є й інші ситуації. До прикладу, у Тернополі п'яний чоловік з відстрочкою "штурмував" ТЦК, бо хотів мобілізуватися.

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