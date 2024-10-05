На Буковине священник "поскандалил" из ТЦК: военные отреагировали

В соцсетях распространили видео, где священнослужитель УПЦ из Буковины заявляет о противоправных действиях военнослужащих. В ТЦК объяснили ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черновицкий областной ТЦК и СП .

На расширяющемся сетью видео было видно, что священнослужитель УПЦ заявляет о противоправных действиях военнослужащих, препятствует движению транспорта и провоцирует конфликт. Известно, что священник пытался забрать от военных мужчину, которого он якобы вырастил.

Священник представился Михаилом Жаром и рассказал, что он - Герой Украины и инвалид І группы. Он эмоционально призвал помочь всех, кто может, и даже обратился к президенту.

Реакция ТЦК

Военные отметили, что данное видео носит манипулятивный характер и не соответствует ситуации, которая произошла.

По данным ТЦК, гражданин, о котором идет речь в видео, является военнообязанным, который во время проверки не предоставил уполномоченным лицам военно-учетные документы, в том числе о праве на отсрочку.

При уточнении данных в областном объединенном центре мобилизации гражданин вел себя адекватно, жалоб на действия военных не имел. После предоставления соответствующих документов, мужчине предоставлена возможность для оформления отсрочки.

На видео видно, как священнослужитель собрал группу людей, что, по словам военных, мешало выполнению мер мобилизации. А пытаясь создать публичный резонанс, священник записал видео.

"Протиправных действий со стороны представителей ТЦК и СП в отношении мужчины не было. Призываем граждан и представителей медиа, критически относиться к подобному контенту, проверять правдивость информации и доверять официальным источникам. Отмечаем, распространение неправдивой информации, распространение враждебных нарративов в условиях военного положения расценивается как врага", - отметили в Черновицком областном ТЦК и СП.