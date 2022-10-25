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На Буковині з пострілами затримали більше 10 ухилянтів за два дні

Фото: на Буковині із пострілами затримали 13 ухилянтів за два дні (dpsu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

За вихідні прикордонники затримали 13 ухилянтів, які намагалися незаконно дістатися Молдови та Румунії. Під час затримання один з них намагався втекти, довелося здійснити попереджувальні постріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Зокрема прикордонники відділу "Порубне" затримали 4 правопорушників, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії.

"Під час затримання прикордонний наряд був змушений здійснити попереджувальні постріли, аби зупинити одного з чоловіків, який вдався до втечі. Затримані виявились мешканцями Чернівецької області", - розповіли в службі.

Водночас впродовж вихідних військовослужбовці відділів "Кельменці", "Герца" та "Мамалига" припинили 7 випадків незаконного перетину кордону та затримали ще 9 осіб призовного віку, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до Молдови та Румунії.

"Чоловіки, мешканці Запорізької, Донецької та Харківської областей, не змогли підтвердити мету свого прибуття до прикордоння, а згодом зізнались про наміри незаконно перетнути кордон", - додали прикордонники.

Раніше правоохоронці викрили шість осіб, які причетні до організації незаконного виїзду чоловіків за кордон. Затримання відбувались в Київській та Черкаській областях.

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