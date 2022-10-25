На Буковині з пострілами затримали більше 10 ухилянтів за два дні

Зокрема прикордонники відділу "Порубне" затримали 4 правопорушників, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії.

"Під час затримання прикордонний наряд був змушений здійснити попереджувальні постріли, аби зупинити одного з чоловіків, який вдався до втечі. Затримані виявились мешканцями Чернівецької області", - розповіли в службі.

Водночас впродовж вихідних військовослужбовці відділів "Кельменці", "Герца" та "Мамалига" припинили 7 випадків незаконного перетину кордону та затримали ще 9 осіб призовного віку, які в незаконний спосіб намагалися потрапити до Молдови та Румунії.

"Чоловіки, мешканці Запорізької, Донецької та Харківської областей, не змогли підтвердити мету свого прибуття до прикордоння, а згодом зізнались про наміри незаконно перетнути кордон", - додали прикордонники.