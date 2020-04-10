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На Буковине вводят особый режим в связи с коронавирусом

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 01:44
На Буковине вводят особый режим в связи с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Усиление карантина будет действовать в течение выходных

В связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области вводится особый режим. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, передает пресс-служба.

В частности, в течение ближайших выходных карантинные мероприятия будут усилены - в соответствии с рекомендациями государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины.

"С 13:00 субботы, 11 апреля до 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома", - указано в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области за последние сутки умерли еще трое инфицированных, а медики подтвердили 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Случаи инфицирования зарегистрированы во всех районах области. Таким образом, число инфицированных в области возросло до 379 случаев.

Во всей Украине количество больных составила 1892 человека, из них 224 инфицирование было подтверждено за минувшие сутки. Умерли в Украине от коронавирус 57 человек, п'пятеро из них - 8 апреля.

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