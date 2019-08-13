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На Буковине во время купания погибли двое человек, в том числе - ребенок

Новости » Происшествия    13.08.2019 - 04:29
На Буковине во время купания погибли двое человек, в том числе - ребенок
Иллюстративное фото (gk-press)

Мальчик купался в горной реке Черемош

В Черновицкой области во время отдыха на воде погибли двое человек, в том числе ребенок. Мальчик утонул в горной реке Черемош, передает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что оба случая произошли в течение выходных. В частности, на Черемоше отдыхала группа взрослых с детьми.

"В один момент взрослые заметили, что один ребенок не виныривает из-под воды длительное время. Они сразу бросились на помощь. До прибытия на место происшествия врачей и спасателей, местному населению удалось найти и поднять ребенка на берег", - отметили в ГСЧС.

Медикам, которые приехали на место происшествия, не удалось спасти 10-летнего мальчика. Тело ребенка направили на судмедэкспертизу.

А в селе Ставчаны Кицманского района в местном пруду утонул 42-летний мужчина. Он отдыхал в компании друзей. Они начали поиски товарища, после того, как он нырнул и долго не выплывал на поверхность.

"Уже без признаков жизни им удалось найти тело мужины и поднять на берег. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в ГСЧС сообщали, что по состоянию на 10 августа 2019 было зарегистрировано более 30 смертей с начала месяца в результате несоблюдения безопасного поведения во время отдыха на воде.

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