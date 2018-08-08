На Буковине водитель под действием психотропов перевозил пассажиров

Водителя отправили на экспертизу, а пассажиров довезли другим транспортом

В Черновицкой области полицейские остановили маршрутку с пассажирами, водитель которой находился за рулем в состоянии опьянения. Впоследствии оказалось, что он был под действием психотропных веществ, сообщили в полиции Черновицкой области.

Указывается, что маршрутный автобус Mercedes выполнял рейс сообщением "Черновцы-Залещики". Во время проверки документов полицейские заметили у 29-летнего мужчины признаки опьянения.

"В дальнейшем водителя сопроводили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. По заключению врача оказалось, что водитель-нарушитель управлял маршрутным автобусом под действием психотропных веществ. Мужчина пояснил, что накануне употреблял лекарственные препараты", - сообщили в полиции.

Правоохранители приостановили выполнения пассажирского рейса и доставили пассажиров к месту назначения другим транспортом. А на нетрезвого шофера полицейские составили протоколы.

Фото: микроавтобус (cv.npu.gov.ua)

"О выявленном факте нарушения сотрудники полиции сообщили сотрудников Укртрансбезпеки для дальнейшего принятия решения о лишении перевозчика лицензии на осуществление пассажирских перевозок", - отметили в полиции.

Напомним, по данным полиции, по состоянию на 31 июля 2018 года в рамках операции "Перевозчик" было выявлено 21 водителя автобуса в состоянии алкогольного опьянения.