На Буковині водій під дією психотропів перевозив пасажирів

Водія відправили на експертизу, а пасажирів довезли іншим транспортом

У Чернівецькій області поліцейські зупинили маршрутку з пасажирами, водій якої перебував за кермом у стані сп'яніння. Згодом виявилось, що він був під дією психотропних речовин, повідомили у поліції Чернівецької області.

Зазначається, що маршрутний автобус Mercedes виконував рейс сполученням "Чернівці-Заліщики". Під час перевірки документів поліцейські помітили у 29-річного чоловіка ознаки сп’яніння.

"В подальшому молодика було супроводжено до лікарні для проходження медичного огляду. За висновком лікаря виявилося, що водій-порушник керував маршрутним автобусом під дією психотропних речовин. Чоловік пояснив, що напередодні вживав лікарські препарати", - повідомили у поліції.

Правоохоронці призупинили виконання пасажирського рейсу і доправили пасажирів до місця призначення іншим транспортом. А на нетверезого шофера поліцейські склали протоколи.

Фото: мікроавтобус (cv.npu.gov.ua)

"Про виявлений факт порушення працівники поліції повідомили співробітників Укртрансбезпеки для подальшого прийняття рішення про позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, за даними поліції станом на 31 липня 2018 року у рамках операції "Перевізник" було виявлено 21 водія автобуса в стані алкогольного сп’яніння.