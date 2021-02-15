На Буковине ситуация с COVID ухудшается. Школы хотят перевести на "удаленку"

В Черновицкой области ухудшается ситуация с коронавирусом. В связи с этим областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала перевести все областные школы на дистанционное обучение.

В ОГА сообщили, что на прошлой неделе в один из дней было госпитализировано 114 человек из-за коронавируса. Это рекордный показатель за все время пандемии. При этом Гусак заявила, что в области есть два района, где зафиксировано "немного легкомысленное отношение к дистанции" среди населения во время праздников.

"Когда есть определенная совокупность лиц, которые очень хорошо повеселились, дальше они идут в свои семьи, оттуда переносят вирус в садики и школы, затем в другие семьи, после - в коллективы. Сейчас эпидемиологам достаточно сложно работать, потому что мы уже на той стадии, когда трудно проследить цепь", - сказала Гусак.

Она отметила, что вспышка COVID-19 сейчас наблюдается в бывшем Кицманском, Заставнивском, Сторожинецком районах, а также в Черновцах.

"Возможности городских госпитальных баз фактически исчерпываются. В больнице №1 еще можно развернуть 30 дополнительных коек. Резерв еще есть госпиталь ветеранов войны и областная клиническая больница. И в принципе это все, мощности больниц №3 и №4 уже на максимуме", - отметили в ОГА.

В связи с этим было рекомендовано перевести школы на дистанционную форму обучения.

"Если не будет введено ограничение, городу придется искать резервные кровати. Герцаивска центральная районная больница может подставить плечо черновчанам, но если ситуация будет ухудшаться, то и этого будет недостаточно", - добавила Гусак.