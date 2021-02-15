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На Буковині ситуація з COVID погіршується. Школи хочуть перевести на "дистанційку"

Новость на русском → Чернівці, Понеділок 15 лютого 2021 15:59
На Буковині ситуація з COVID погіршується. Школи хочуть перевести на "дистанційку" Фото: шкільні парти (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

У Чернівецькій області погіршується ситуація з коронавірусом. У зв'язку з цим обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала перевести всі обласні школи на дистанційне навчання.

Про це заявила заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак, повідомляє прес-служба ОДА.

В ОДА повідомили, що минулого тижня в один з днів було госпіталізовано 114 осіб за коронавірусу. Це рекордний показник за весь час пандемії. При цьому Гусак заявила, що в області є два райони, де зафіксовано "трохи легковажне ставлення до дистанції" серед населення під час свят.

"Коли є певна сукупність осіб, які дуже добре повеселилися, далі вони йдуть у свої сім'ї, звідти переносять вірус у садки і школи, потім в інші родини, після - в колективи. Зараз епідеміологам досить складно працювати, тому що ми вже на тій стадії, коли важко простежити ланцюг", - сказала Гусак.

Вона зазначила, що спалах COVID-19 зараз спостерігається в колишньому Кіцманському, Заставнівському, Сторожинецькому районах, а також в Чернівцях.

"Можливості міських госпітальних баз фактично вичерпуються. У лікарні №1 ще можна розгорнути 30 додаткових ліжок. Резерв ще є госпіталь ветеранів війни та обласна клінічна лікарня. І в принципі це все, потужності лікарень №3 і №4 вже на максимумі", - зазначили в ОДА.

У зв'язку з цим було рекомендовано перевести школи на дистанційну форму навчання.

"Якщо не буде введено обмеження, місту доведеться шукати резервні ліжка. Герцаївська центральна районна лікарня може підставити плече чернівчанам, але якщо ситуація буде погіршуватися, то і цього буде недостатньо", - додала Гусак.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 2332 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській і Чернівецькій областях.

Відзначимо, в Україні на цьому тижні повинна стартувати вакцинація проти COVID-19. Докладний про те, як буде проходити процес, читайте в матеріалі РБК-Україна "Старт вакцинації: кого і як в Україні будуть прищеплювати від коронавірусу".

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