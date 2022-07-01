UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Буковине разоблачили бывшего гендиректора больницы на хищении гумпомощи

Фото: на Буковине разоблачили бывшего гендиректора больницы на хищении гумпомощи (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На Буковине разоблачили гендиректора областной больницы на хищении гуманитарной помощи. Его подозревают в завладении медикаментами на сумму более 1 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"За процессуального руководства Черновицкой областной прокуратуры бывшему генеральному директору областной больницы сообщено о подозрении в завладении, злоупотребляя служебным положением, медикаментами, предоставленными медицинскому учреждению как гуманитарная помощь", - пишет пресс-служба.

Согласно данным следствия, после получения гуманитарной помощи на сумму более 246 тысяч долларов, чиновник не поставил на учет оказанную медицинскую продукцию. После этого он использовал гуманитарную помощь для собственного обогащения.

Во время сверки актов приема-передачи была установлена нехватка почти 20 тысяч единиц лекарственных препаратов, общая сумма которых достигает более 1 млн гривен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала руководителя благотворительного фонда в Житомирской областии, который возил из-за границы гуманитарную помощь для ВСУ после чего продавал ее.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаБуковина