На Буковине в рамках "Большой стройки" отремонтируют два 70-летних моста

Работы на автодороге Т-26-01 "Черновцы - Вашковцы - Путила - КПП "Русская", с подъездом к КПП "Шепот", стартовали в конце июля по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Общая протяженность участка с мостами через реку Путилка составляет 3 км.

"Рабочие разбирают аварийные переправы. В частности, на двух сооружениях уже демонтировали перильное ограждения, тротуары и мостовое полотно", - рассказывают в автодоре.

Дорожники расчищают участок от зеленых насаждений и разбирают пролетные строения на обоих мостах, длиной 16 и 8 метров.

Следующим шагом станет усиление опорной части балок, монтаж железобетонной водопропускной труды диаметром 1 метр. Гравийную дорогу сделают асфальтобетонной.

После ремонта мосты будут способны выдерживать современные нормы нагрузки, поэтому дорога к румынской границе станет удобной и безопасной.