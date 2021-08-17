На Буковині в рамках "Великого будівництва" відремонтують два 70-річних мости

На дорозі від Чернівців до КПП "Руська" і КПП "Шепіт" капітально відремонтують два мости, збудовані у 50-60 роках минулого століття. Для водіїв вже влаштували тимчасову об'їзну дорогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області.
Роботи на автошляху Т-26-01 "Чернівці - Вашківці - Путила - КПП "Руська", з під’їздом до КПП "Шепіт", стартували наприкінці липня за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Загальна протяжність ділянки з мостами через ріку Путилка складає 3 км.
"Робітники розбирають аварійні переправи. Зокрема, на двох спорудах вже демонтували перильне огородження, тротуари та мостове полотно", - розповідають в автодорі.
Дорожники розчищають ділянку від зелених насаджень і розбирають прогонові будови на обох мостах, довжиною 16 і 8 метрів.
Наступним кроком стане посилення опорної частини балок, монтаж залізобетонної водопропускної труди діаметром 1 метр. Гравійну дорогу зроблять асфальтобетонною.
Після ремонту мости будуть здатні витримувати сучасні норми навантаження, тому дорога до румунського кордону стане зручною та безпечною.
Як повідомляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, в рамках інфраструктурної програми президента Володимира Зеленського у 2021-2022 роках відремонтують 600 км доріг до контрольно-пропускних пунктів на кордонах.