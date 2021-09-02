На Буковине по программе Зеленского стартовал ремонт на трассе "Криворовня-Черновцы"

Сейчас подрядчик выполняет на участке подготовительные работы.

"На отрезке протяженностью более 33 км отфрезеруют изношенное покрытие, укрепят основу дороги щебеночно-песчаной смесью, обработанной комплексным вяжущим материалом. После этого устроят два слоя асфальтобетонной смеси", - говорится в сообщении службы.

Ремонт трассы Р-62 "Криворовня - Усть-Путила - Старые Куты - Вижница - Сторожинец - Черновцы" выполняют по модели Design&Build. Подрядная компания ООО "ПБС" выполнит как проект, так и сам ремонт дороги по заказу Службы автомобильных дорог в Черновицкой области.

Региональная трасса Р-62 протяженностью 89 километров проходит по территории двух областей. Она начинается в Ивано-Франковской области, а завершается в Черновцах.