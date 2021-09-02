На Буковині за програмою Зеленського стартував ремонт на трасі "Криворівня-Чернівці

Наразі підрядник виконує на ділянці підготовчі роботи.

“На відрізку протяжністю понад 33 км відфрезерують зношене покриття, зміцнять основу дороги щебенево-піщаною сумішшю, обробленою комплексним в’яжучим матеріалом. Після цього влаштують два шари асфальтобетонної суміші”, - йдеться у повідомленні служби.

Ремонт траси Р-62 "Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці" виконують за моделлю Design&Build. Підрядна компанія ТОВ “ПБС” виконає як проєкт, так і сам ремонт дороги на замовлення Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області.

Регіональна траса Р-62 протяжністю 89 кілометрів проходить територією двох областей. Вона починається в Івано-Франківській області, а завершується у Чернівцях.