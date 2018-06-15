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На Буковине за последнюю неделю возросло количество заболевших корью

НовостиОбщество    15.06.2018 - 20:40
Иллюстративное фото (freepik.es)
Иллюстративное фото (freepik.es)

За период вспышки в области зарегистрировано 1 492 случая кори

В Черновицкой области продолжается вспышка кори, за последнюю неделю заболело больше людей, чем за предыдущую. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого областного лабораторного центра.

За последнюю неделю в области заболело корью 26 человек, из них 16 детей, что на 4% больше, чем за предыдущую неделю.

"За период вспышки с 01.01.2017 по 13.06.2018 в Черновицкой области зарегистрировано 1 492 случая кори. Среди заболевших 1040 детей и 452 взрослых. Было госпитализировано 706 больных, из них 370 детей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что корью в Украине за неделю заболели более 1,3 тыс. лиц. С начала года корью заболели 20 553 человека.

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Темы: Корь в Украине    Теги публикации: болезнь, Черновицкая область, Корь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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