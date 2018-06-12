Корью в Украине за неделю заболели более 1,3 тыс. человек, - Минздрав

С начала года корью заболели 20 553 человека

Корью в Украине за неделю заболели более 1,3 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины (Минздрав).

"По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 23-ю неделю 2018 года корью заболели 1345 человек (523 взрослых и 822 ребенка)", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в целом с начала года корью в Украине заболели 20 553 человека, из которых 12 222 детей.

Больше всего людей заболели корью во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновицкой областях, а также в Киеве.

"За это время от осложнений кори умерло одиннадцать человек: семеро детей и четверо взрослых", - говорится в сообщении.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 23-й тиждень 2018 року на кір захворіли 1345 людей... Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України 12 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины недавно приняло изменения в нормативные документы, которые позволяют проводить за госсчет бесплатную иммунизацию от кори взрослым в группах повышенного риска.