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На Буковине подтвердили еще 109 случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 03:00
На Буковине подтвердили еще 109 случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Общее количество заболевших коронавирусом в Черновицкой области превысило 1300 человек

В Черновицкой области за последние сутки, 24 апреля, официально подтверждено еще 109 случаев заражения коронавирусом. Об этом передает прес-служба ОГА.

Как сообщил председатель ОГА Сергей Осачук, лабораторный центр исследовал около двухсот образцов. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 1308 человек.

"Месяц назад было выявлено только 38 больных людей", - сказал он.

Осачук добавил, что по рекомендации Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с 13:00 субботы, 25 апреля, в 6:00 понедельника, 27 апреля, в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно пребывания в общественных местах.

Напомним, количество смертельных случаев от осложнений, вызванных COVID-19, достигло 193. В частности, за последние сутки было зафиксировано 6 новых смертей от инфекции.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области зафиксировали увеличение числа смертей от коронавируса. За предыдущие сутки умерли четверо пациентов. Все больные имели тяжелые формы пневмонии. Также в Черновицкой области от коронавируса умерли двое медиков.

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