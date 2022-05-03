На Буковине мужчин обязали носить с собой документы: появился список

Начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук подписал приказ, обязывающий жителей области призывного возраста постоянно иметь при себе ряд документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Черновицкой ОГА в Facebook.
Руководство области требует от военнообязанных носить документы с собой. Теперь они должны предоставлять документы для проверки представителям Нацполиции, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка.
"Во время действия военного положения граждане призывного возраста должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также им нужно носить с собой удостоверение о прописке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного", – говорится в приказе.
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