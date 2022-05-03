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На Буковине мужчин обязали носить с собой документы: появился список

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Черновицкая область, Вторник 03 мая 2022 13:56
На Буковине мужчин обязали носить с собой документы: появился список Фото: Мобилизированные украинцы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Начальник Черновицкой областной военной администрации Сергей Осачук подписал приказ, обязывающий жителей области призывного возраста постоянно иметь при себе ряд документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Черновицкой ОГА в Facebook.

Руководство области требует от военнообязанных носить документы с собой. Теперь они должны предоставлять документы для проверки представителям Нацполиции, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка.

"Во время действия военного положения граждане призывного возраста должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также им нужно носить с собой удостоверение о прописке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного", – говорится в приказе.

На Буковине мужчин обязали носить с собой документы: появился список

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