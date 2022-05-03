На Буковине мужчин обязали носить с собой документы: появился список

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Черновицкой ОГА в Facebook.

Руководство области требует от военнообязанных носить документы с собой. Теперь они должны предоставлять документы для проверки представителям Нацполиции, Национальной гвардии и Военной службы правопорядка.

"Во время действия военного положения граждане призывного возраста должны постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также им нужно носить с собой удостоверение о прописке к призывному участку, военный билет или временное удостоверение военнообязанного", – говорится в приказе.