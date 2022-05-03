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На Буковині чоловіків зобов'язали носити із собою документи: з'явився перелік

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Чернівецька область, Вівторок 03 травня 2022 13:56
На Буковині чоловіків зобов'язали носити із собою документи: з'явився перелік Фото: Мобілізовані українці (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук підписав наказ, що зобов'язує мешканців області призовного віку постійно мати при собі низку документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Чернівецької ОДА у Facebook.

Керівництво області вимагає від військовозобов'язаних носити документи із собою. Відтепер вони повинні надавати документи для перевірки представникам Нацполіції, Національної гвардії та Військової служби правопорядку.

"Під час дії воєнного стану громадяни призовного віку повинні постійно мати при собі документи, що посвідчують особу. Також їм треба носити із собою посвідчення про прописку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного", – йдеться в наказі.

На Буковині чоловіків зобов'язали носити із собою документи: з'явився перелік

До слова, в Івано-Франківській області вирішили відкрити дитсадки за певних умов.

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