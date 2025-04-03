У Буковелі чоловік бив палицею коня: яке покарання йому загрожує (відео)

Як повідомили у зоозахисній організації UAnimals, 2 квітня користувачі почали позначати їх у відео, на якому кінь безуспішно намагається тягнути колоди, після чого чоловік неодноразово б’є його, у тому числі по ногах. Інцидент, ймовірно, стався біля готелю Mountain Residence Hotel у Буковелі, де тварину могли експлуатувати під час будівельних робіт.

На жорстоке поводження також відреагували правоохоронці. Того ж дня туристи, які стали свідками події, повідомили про неї поліцію. Патрульні прибули на місце, відібрали свідчення та зареєстрували інцидент. Вже незабаром було встановлено особу порушника - ним виявився мешканець Закарпатської області, 1990 року народження.

Юристи UAnimals подали заяву до Головного управління поліції в Івано-Франківській області за статтею 89 КУпАП щодо жорстокого поводження із тваринами. Санкція цієї статті передбачає штраф від 3400 до 5100 гривень.

Поліція закликає громадян бути небайдужими та повідомляти про подібні випадки на лінію 102.