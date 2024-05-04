Не Буковелем єдиним. Топ 5 локацій Карпат для відпочинку у травні

Всі напевне чули про відомий курорт Буковель в Карпатах, а багато хто там неодноразово бував. Втім, в цьому мальовничому регіоні э безліч місць, які ідеально підходять для відпочинку навесні.

РБК-Україна розповідає про 5 популярних локацій в Українських Карпатах, які не залишать вас байдужими.

Куди поїхати в Карпати: топ-5 популярних локацій

В Карпатах знайдеться величезна кількість місць для різноманітного відпочинку: активного спортивного, спа та оздоровлення, для прогулянок в горах та сходження на гірські вершини.

Розповідаємо про цікаві локації, які можна відвідати під час екскурсій.

Скелі Довбуша, Івано-Франківська область

Скелі Довбуша – цікава екскурсійна локація в Карпатах, до якої можна доїхати з Івано-Франківська. Дістатися сюди можна як на авто, так і замовивши одноденний тур з Івано-Франківська з одночасним відвідуванням і інших локацій. У разі самостійної поїздки можна за бажанням і переночувати в наметі в оточенні природи. Локація також добре відома тим, хто займається скелелазінням.

Це скельно-печерний комплекс на висоті 668 м над рівнем моря. Скелі утворилися на цьому місці понад 70 мільйонів років тому на дні палеогенового моря. За легендами, у 17-18 століттях в цих скелях переховувалися опришки, які використовували печери як своє сховище. Неважко здогадатися, що і сам скельний комплекс названий на честь легендарного опришка Карпат Олекси Довбуша.

Фото: Скелі Довбуша (РБК-Україна/Олег Божко)

Фортеця Тустань, Львівська область

Тустань – залишки давньоруського оборонного комплексу, який знаходився прямо у скелях. В цьому місці у 9-16 століттях стояла середньовічна наскельна фортеця-град і митниця. Тогочасні будівельники майстерно поєднали камінь із деревом. Тобто на скелях буквально "наростили" дерев’яні конструкції, вмонтувавши їх у спеціальні заглиблення.

До нашого часу дерев’яна споруда не збереглася, але на скелях досі помітні видовбані пази. За цими слідами сучасні дослідники змогли відтворити оригінальний вид фортеці, яку сьогодні можна побачити віртуально.

Сторіччя тому в цій місцевості проходив торговий шлях, яким возили сіль до Західної Європи. Тому під час археологічних розкопок знайшли безліч цікавих знахідок.

Фото: Тустань (wikipedia.org)

Яремче, Івано-Франківська область

Одне з найпопулярніших серед туристів міст в Карпатах. Звідси недалеко до Буковелі та інших цікавих місць регіону. В центрі міста працює великий ярмарок, де можна придбати сувеніри на різноманітний смак і гаманець. Мандрівники, які прямують на відпочинок в Буковель, часто заїжджають в Яремче за подарунками для близьких. Поруч з ярмарком в Яремче - водоспад, що став однією з атракцій міста.

Панорама на водоспад Пробій відкривається з невеликого моста. Також роздивитися водоспад можна, прогулявшись до нього вниз, побачивши його красу в безпосередній близькості.

Фото: Яремче (РБК-Україна/Катерина Гончарова)

гора Хом'як, Івано-Франківщина

Гора Хом'як - одна з популярних вершин гірського масиву Горгани. Висота гори порівняно невелика - 1542 метри. Але з неї відкриваються неймовірні краєвиди на Карпати та на найвищу вершину України - Говерлу.

Серед переваг для пішого маршрутку туристи відзначають зручне розташування локації. Є кілька маршрутів до вершини, а найпопулярніший з них починається біля дороги від Яремче до Буковеля. Так що, де б ви не зупинилися в межах 30 кірометрів (наприклад, у Ворохті, Татарові або Яблуниці), маршрут буде пролягати поблизу.

Недалеко від входу на стежку є кілька гостьових будинків, де можна зупинитися перед підйомом. Також можна вирушити до вершини гори прямо з Буковеля - від верхньої станції підйомника №3 і нижньої станції підйомника №22. Стежка на Хом'як популярна й тому, що тут невеликий набір висоти при підйомі, а це робить сходження максимально приємним.

Фото: Краєвид на гору Хом'як зі села Яблуниця (wikipedia.org)

Воловець, Закарпаття

Воловець – відоме селище в історичному регіоні Бойківщина на Закарпатті. Хороший вибір, якщо ви шукаєте спокійного відпочинку в оточенні гір і мальовничої природи. Тут можна винайняти номер у сімейному готелі і милуватися гірськими пейзажами прямо з вікон. У Воловці за прийнятними цінами можна покупатися в басейнах і чанах.

Також селище можна відвідати в рамках екскурсійних поїздок із сусідніх міст регіону.

Воловці вирізняє непогано розвинена інфраструктура: є продуктові магазини від відомих в Україні мереж, банкомати, аптеки, служби доставки, кафе та кав’ярні. На місцевому ринку можна придбати практично все: від фруктів та овочів, одягу до товарів з Європи і сувенірів.

Фото: Воловець (РБК-Україна/Ольга Орєхова)