Не Буковелем единым. Топ 5 локаций Карпат для отдыха в мае

Все наверняка слышали об известном курорте Буковель в Карпатах, а многие там неоднократно бывали. Впрочем, в этом живописном регионе множество мест, идеально подходящих для отдыха весной.

РБК-Украина рассказывает о 5 популярных локациях в Украинских Карпатах, которые не оставят вас равнодушными.

Куда поехать в Карпаты: топ-5 популярных локаций

В Карпатах найдется множество мест для разнообразного отдыха: активного спортивного, спа и оздоровления, для прогулок в горах и восхождения на горные вершины.

Расказываем об интересных локациях, которые можно посетить во время экскурсий.

Скалы Довбуша, Ивано-Франковская область

Скалы Довбуша – интересная экскурсионная локация в Карпатах, до которой можно доехать из Ивано-Франковска. Добраться сюда можно как на авто, так и заказав однодневный тур из Ивано-Франковска с одновременным посещением и других локаций. В случае самостоятельной поездки можно по желанию и переночевать в палатке в окружении природы. Локация также хорошо известна тем, кто занимается скалолазанием.

Это скально-пещерный комплекс на высоте 668 м над уровнем моря. Скалы образовались на этом месте более 70 миллионов лет назад на дне палеогенового моря. По легендам, в 17-18 веках в этих скалах скрывались опрышки, использовавшие пещеры как свое убежище. Нетрудно догадаться, что и сам скальный комплекс назван в честь легендарного опришка Карпат Олексы Довбуша.

Фото: Скалы Довбуша (РБК-Украина/Олег Божко)

Крепость Тустань, Львовская область

Тустань – остатки древнерусского оборонного комплекса, находившегося прямо в скалах. В этом месте в 9-16 веках стояла средневековая наскальная крепость-град и таможня. В то время строители мастерски соединили камень с деревом. То есть на скалах буквально "нарастили" деревянные конструкции, встроив их в специальные углубления.

До настоящего времени деревянное сооружение не сохранилось, но на скалах до сих пор заметны выдолбленные пазы. По этим следам современные исследователи смогли воспроизвести оригинальный вид крепости, которую сегодня можно увидеть виртуально.

Столетие назад в этой местности проходил торговый путь, по которому возили соль в Западную Европу. Поэтому во время археологических раскопок обнаружили множество интересных находок.

Фото: Тустань (wikipedia.org)

Яремче, Ивано-Франковская область

Один из самых популярных среди туристов городов в Карпатах. Отсюда недалеко от Буковеля и других интересных мест региона. В центре города работает большая ярмарка, где можно приобрести сувениры на разнообразный вкус и кошелек. Путешественники, отправляющиеся на отдых в Буковель, часто заезжают в Яремче за подарками для близких. Рядом с ярмаркой в Яремче – водопад, ставший одним из достопримечательностей города.

Панорама на водопад Пробий открывается с небольшого моста. Также рассмотреть водопад можно, прогулявшись к нему вниз, увидев его красоту в непосредственной близости.

Фото: Яремче (РБК-Украина/Екатерина Гончарова)

Гора Хомяк, Ивано-Франковская область

Гора Хомяк – одна из популярных вершин горного массива Горганы. Высота горы сравнительно небольшая – 1542 метра. Но с нее открываются невероятные виды на Карпаты и на самую высокую вершину Украины – Говерлу.

Среди преимуществ для пешего маршрутка туристы отмечают удобное расположение локации. Есть несколько маршрутов к вершине, а самый популярный из них начинается у дороги от Яремче до Буковеля. Так что, где бы вы ни остановились в пределах 30 километров (например, в Ворохте, Татарове или Яблунице), маршрут будет пролегать поблизости.

Недалеко от входа на тропу есть несколько гостевых домов, где можно остановиться перед подъемом. Также можно отправиться к вершине горы прямо из Буковеля – от верхней станции подъемника №3 и нижней станции подъемника №22. Тропа на Хомяк популярна и потому, что здесь небольшой набор высоты при подъеме, а это делает восхождение максимально приятным.

Фото: Пейзаж на гору Хомяк из села Яблуница (wikipedia.org)

Воловец, Закарпатье

Воловец – известный поселок в историческом регионе Бойковщина в Закарпатье. Хороший выбор, если вы ищете спокойного отдыха в окружении гор и живописной природы. Здесь можно снять номер в семейном отеле и любоваться горными пейзажами прямо из окон. В Воловце по приемлемым ценам можно покупаться в бассейнах и чанах.

Также поселок можно посетить в рамках экскурсионных поездок с соседних городов региона.

Воловец отличает неплохо развитая инфраструктура: есть магазины продуктов от известных в Украине сетей, банкоматы, аптеки, службы доставки, кафе и кофейни. На местном рынке можно купить практически все: от фруктов и овощей, одежды до товаров из Европы и сувениров.

Фото: Воловец (РБК-Украина/Ольга Орехова)