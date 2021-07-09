На "Буковеле" разоблачена схема завладения землей почти на 20 млн гривен

Правоохранители на "Буковеле" разоблачили незаконную схему завладения землей общей площадью более 1,5 гектара. Сумма ущерба составляет почти 20 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Установлено, что в состав преступной группы входили четверо жителей Одесской и Закарпатской областей.
Последние, подделав документы от имени официальных владельцев, заключили договоры купли-продажи с подставными лицами.
Отмечено, что злоумышленники незаконно завладели шестью земельными участками общей площадью более 1,5 гектара, расположенных в поселке Поляница Ивано-Франковской области.
По информации правоохранителей, сумма убытков составила около 20 млн гривен.
Следовательно, на основании полученных доказательств, четырем участникам группировки было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.