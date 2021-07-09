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На "Буковеле" разоблачена схема завладения землей почти на 20 млн гривен

Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители на "Буковеле" разоблачили незаконную схему завладения землей общей площадью более 1,5 гектара. Сумма ущерба составляет почти 20 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Установлено, что в состав преступной группы входили четверо жителей Одесской и Закарпатской областей.

Последние, подделав документы от имени официальных владельцев, заключили договоры купли-продажи с подставными лицами.

Отмечено, что злоумышленники незаконно завладели шестью земельными участками общей площадью более 1,5 гектара, расположенных в поселке Поляница Ивано-Франковской области.

По информации правоохранителей, сумма убытков составила около 20 млн гривен.

Следовательно, на основании полученных доказательств, четырем участникам группировки было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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