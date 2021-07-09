На "Буковелі" викрито схему заволодіння землею майже на 20 млн гривень

Правоохоронці на "Буковелі" викрили незаконну схему заволодіння землею загальною площею понад 1,5 гектара. Сума збитків становить майже 20 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Встановлено, що до складу злочинної групи входили четверо мешканців Одеської та Закарпатської областей.
Останні, підробивши документи від імені офіційних власників, уклали договори купівлі-продажу з підставними особами.
Зазначено, що зловмисники незаконно заволоділи шістьома земельними ділянками загальною площею понад 1,5 гектара, що розташовані у с. Поляниця Івано-Франківської області.
За інформацією правоохоронців, збитки, які були завданні законним власникам, становлять близько 20 млн гривень.
Відтак, на підставі отриманих доказів, чотирьом учасникам угруповування було повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.