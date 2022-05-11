В Буковеле якобы слышали взрывы. В ОВА говорят, что на Прикарпатье все спокойно

"Относительно информации о якобы слышных взрывах на территории области. По предварительным данным, в настоящее время в области все спокойно. Призываю всех сохранять спокойствие и быть бдительными!"- написала она.

Что произошло

Напомним, сегодня ряд Telegram-каналов сообщил о взрывах в районе Буковели. Позже в соцсетях сообщили, что таких взрывов было два и предполагали, что это была работа системы ПВО.

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