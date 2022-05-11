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У Буковелі нібито чули вибухи. В ОВА кажуть, що на Прикарпатті все спокійно

Фото: голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищуук (t_me_onyshchuksvitlana)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні в Буковелі Івано-Франківської області повідомляли про звуки вибухів. Місцева влада спростувала цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищуук в Telegram.

"Щодо інформації про ніби-то чутні вибухи на території області. За попередніми даними, на цей час в області все спокійно. Закликаю усіх зберігати спокій та бути пильними!" - написала вона.

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні низка Telegram-каналів повідомила про вибухи у районі Буковелі.Згодом у соцмережах повідомили, що таких вибухів було два і припускали, що то була робота системи ППО.

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Івано-Франківська областьВибухБуковель