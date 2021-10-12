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Буковель засыпало снегом

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 12 октября на горнолыжном курорте Буковель (Ивано-Франковская область) выпал снег. Кроме того, заснежило и на горе Поп Иван Черногорский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу курорта и Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"Первый снег укрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир прячется белоснежным одеялом", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Черногорском горном поисково-спасательном посту отметили, что сегодня, в 09:30 на горе Поп Иван Черногорский падает снег.

В то же время температура воздуха на горе упала -1, ветер юго-западный, 5 м. с, наблюдаются облака и туман.

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