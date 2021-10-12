Сьогодні, 12 жовтня на гірськолижному курорті Буковель (Івано-Франківська область) випав сніг. Крім того, засніжило і на горі Піп Іван Чорногірський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу курорту та Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
"Перший сніг вкриває схили курорту! Уже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки, подивіться як світ ховається білосніжною ковдрою", - йдеться в повідомленні.
Фото: Буковель засипало снігом (кадр відео)
Разом з тим у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості зазначили, що сьогодні, о 09:30 на горі Піп Іван Чорногірський падає сніг.
Водночас температура повітря на горі впала -1, вітер південно-західний, 5 м.с, спостерігаються хмари та туман.