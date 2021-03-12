Буковель закрывают. Десятки нарушений карантина и КПП на въезде: что известно

"Буковель" закрывают: почему

Как сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук, решение о прекращении деятельности курорта "Буковель" было принято в связи с распространением COVID-19. Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС вечером 12 марта.

"Правоохранители уже начали работу в селе Поляница. На территории "Буковеля" состоялись проверки, по результатам которых составлен 51 административный протокол о нарушениях карантина. В частности, 26 протоколов получили операторы подъемников", - написал Бойчук в Facebook.

Так, с полуночи 13 марта туристам рекомендуют не въезжать на территорию села Поляница. В населенный пункт будут пропускать местных жителей и тех, кто там работает.

Протесты из-за "Буковеля"

Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе облуправления полиции, сегодня, 12 марта, правоохранители провели проверку в "Буковеле" из-за нарушений карантина. По информации местных СМИ, полиция блокировала работу подъемников.

Кроме того, вчера, 11 марта, предприниматели из Ивано-Франковской области блокировали дорогу на “Буковель” с требованием закрыть курорт.

Отметим, "Буковель" продолжал работать вопреки "красной зоне" карантина, введенной в Ивано-Франковской области. Курорт работал с ограничениями - кафе и рестораны, размещенные на территории, были закрыты. Вместе с тем, работали трассы, подъемники и гостиницы.

Фото: в Буковеле - аншлаг (instagram.com/vadimterenchuk)

Ивано-Франковская область в "красной зоне": что это значит

Ивано-Франковская область стала первым регионом, попавшим в "красную зону" после введения адаптивного карантина в Украине. Так, с 26 февраля на Прикарпатье вернули жесткие ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Кроме того, в Ивано-Франковске разместили первый в Украине мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Причиной для таких мер стала вспышка COVID.

Как заявлял замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, причиной вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области стали "Буковель" и туристы.

Так, в рамках усиления карантина, на территории области были установлены блокпосты, часть - в круглосуточном режиме. Транспорт в регионе курсирует по спецпропускам с работы, поезда на Прикарпатье не ходят. Также ограничена работа кафе и ресторанов - они работают только на вынос. Кроме того, запрещена работа ТРЦ, спортзалов, кинотеатров, школы и вузы перешли в онлайн.

Отметим, "красная зона" вводится в регионе при таких условиях: