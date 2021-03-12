Буковель закрывают. Десятки нарушений карантина и КПП на въезде: что известно

Курорт "Буковель" закрывают с 13 февраля. Курорт расположен в с. Поляница Ивано-Франковской области, которая находится в "красной зоне" карантина с максимальными ограничениями.
Решение о закрытии курорта было принято на заседании региональной комиссии.
Как сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук, решение о прекращении деятельности курорта "Буковель" было принято в связи с распространением COVID-19. Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС вечером 12 марта.
"Правоохранители уже начали работу в селе Поляница. На территории "Буковеля" состоялись проверки, по результатам которых составлен 51 административный протокол о нарушениях карантина. В частности, 26 протоколов получили операторы подъемников", - написал Бойчук в Facebook.
Так, с полуночи 13 марта туристам рекомендуют не въезжать на территорию села Поляница. В населенный пункт будут пропускать местных жителей и тех, кто там работает.
Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе облуправления полиции, сегодня, 12 марта, правоохранители провели проверку в "Буковеле" из-за нарушений карантина. По информации местных СМИ, полиция блокировала работу подъемников.
Кроме того, вчера, 11 марта, предприниматели из Ивано-Франковской области блокировали дорогу на “Буковель” с требованием закрыть курорт.
Отметим, "Буковель" продолжал работать вопреки "красной зоне" карантина, введенной в Ивано-Франковской области. Курорт работал с ограничениями - кафе и рестораны, размещенные на территории, были закрыты. Вместе с тем, работали трассы, подъемники и гостиницы.
Фото: в Буковеле - аншлаг (instagram.com/vadimterenchuk)
Ивано-Франковская область стала первым регионом, попавшим в "красную зону" после введения адаптивного карантина в Украине. Так, с 26 февраля на Прикарпатье вернули жесткие ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Кроме того, в Ивано-Франковске разместили первый в Украине мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Причиной для таких мер стала вспышка COVID.
Как заявлял замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, причиной вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области стали "Буковель" и туристы.
Так, в рамках усиления карантина, на территории области были установлены блокпосты, часть - в круглосуточном режиме. Транспорт в регионе курсирует по спецпропускам с работы, поезда на Прикарпатье не ходят. Также ограничена работа кафе и ресторанов - они работают только на вынос. Кроме того, запрещена работа ТРЦ, спортзалов, кинотеатров, школы и вузы перешли в онлайн.
Отметим, "красная зона" вводится в регионе при таких условиях:
Напомним, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин с делением страны на четыре зоны (красная, оранжевая, желтая и зеленая) в зависимости от эпидситуации. На данный момент в "красной зоне", кроме Прикарпатья, Черновицкая, Житомирская области и Закарпатье.
Отметим, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о третьей волне коронавируса в Украине. Он также не исключил введения третьего локдауна в Украине.
Наравне с коронавирусными ограничениями в Украине действует программа вакцинации населения от COVID-19. Власти страны заявляют, что до конца года все желающие получат прививку бесплатно.