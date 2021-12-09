"Буковель" на карантине. Опубликованы правила для туристов: какие документы нужны

В Прикарпатье горнолыжный курорт "Буковель" откроет зимний сезон 10 декабря. Кататься разрешат только выздоровевшим, с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом.
Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на пресс-службу ТК "Буковель".
"С удовольствием сообщаем, что в пятницу, 10 декабря, ТК "Буковель" будет открывать ХХІ горнолыжный сезон. При благоприятных погодных условиях уже в первые дни сезона заработают:
Внимание! В связи с возможностью изменения погодных условий, график открытия может корректироваться", - говорится в сообщении пресс-службы
При этом уточняется, что согласно распоряжению Кабинета Министров и Минздрава, находиться на курорте и получать туристические услуги смогут не все.
Напомним, поездка в Буковель на поезде этой зимой станет доступнее для жителей большего количества городов Украины. "Укрзализныця" запускает самый длинный маршрут – Мариуполь-Рахов. Первый поезд отправится 13 декабря. Пассажиры проедут через 12 областей и преодолеют 1806 километров с востока на запад страны.