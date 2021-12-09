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"Буковель" на карантине. Опубликованы правила для туристов: какие документы нужны

Автор: Ольга Белей

В Прикарпатье горнолыжный курорт "Буковель" откроет зимний сезон 10 декабря. Кататься разрешат только выздоровевшим, с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом.

Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на пресс-службу ТК "Буковель".

"С удовольствием сообщаем, что в пятницу, 10 декабря, ТК "Буковель" будет открывать ХХІ горнолыжный сезон. При благоприятных погодных условиях уже в первые дни сезона заработают:

  • 10 декабря (пятница) – 1С; 2С; переезд B; 3А; 5А; 5В; переезд D; 12B; 7A; 9A; центральная детская площадка; детская площадка Skiland House;
  • 11 декабря (суббота) – 11F; 14А; 22С; переезды E; M.

Внимание! В связи с возможностью изменения погодных условий, график открытия может корректироваться", - говорится в сообщении пресс-службы

При этом уточняется, что согласно распоряжению Кабинета Министров и Минздрава, находиться на курорте и получать туристические услуги смогут не все.

Кому позволят кататься:

  • Лицам, имеющим сертификат о вакцинации от COVID-19.
  • Лицам, имеющим отрицательный ПЦР тест, сделанный в течение последних 72 часов.
  • Лицам, имеющим справку об излечении от COVID-19.

Напомним, поездка в Буковель на поезде этой зимой станет доступнее для жителей большего количества городов Украины. "Укрзализныця" запускает самый длинный маршрут – Мариуполь-Рахов. Первый поезд отправится 13 декабря. Пассажиры проедут через 12 областей и преодолеют 1806 километров с востока на запад страны.

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Буковель