"Буковель" на карантині. Опубліковані правила для туристів: які документи потрібні

У Прикарпатті гірськолижний курорт "Буковель" відкриє зимовий сезон 10 грудня. Кататися дозволять тільки тим, хто одужав, з сертифікатом про вакцинацію або ПЛР-тестом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ТК "Буковель".
"Із задоволенням повідомляємо, що в п'ятницю, 10 грудня, ТК "Буковель" відкриватиме ХХІ гірськолижний сезон. За сприятливих погодних умов вже в перші дні сезону запрацюють:
Увага! У зв'язку з можливістю зміни погодних умов, графік відкриття може коригуватися", - йдеться в повідомленні прес-служби
При цьому уточнюється, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів і МОЗ, перебувати на курорті і отримувати туристичні послуги зможуть не всі.
Нагадаємо, поїздка в Буковель на поїзді цієї зими стане доступнішою для жителів більшої кількості міст України. "Укрзалізниця" запускає найдовший маршрут - Маріуполь-Рахів. Перший поїзд відправиться 13 грудня. Пасажири проїдуть через 12 областей і подолають 1806 кілометрів зі сходу на захід країни.