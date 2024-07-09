Букмекер Vbet перерахував 4 млн грн на відбудову "Охматдиту"

Букмекерська компанія Vbet долучилася до спільного збору UNITED24 та monobank на відновлення Охматдиту, який постраждав під час російського ракетного обстрілу 8 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна на Tribuna.

За інформацією співзасновника Мonobank Олега Гороховського, розмір донату від Vbet склав 4 млн гривень. Першочергова ціль збору була 100 млн гривень, але цю відмітку подолано, за останніми даними зібрано вже понад 200 млн гривень. Збір продовжено до 250 мільйонів. Нагадаємо, що внаслідок російської атаки на "Охматдит" дві людини загинули та 32 дістали поранення. Постраждали 10 хірургічних відділень, 5 онковідділень, 2 соматичні відділення, інтенсивна терапія, 2 реанімації, операційні блоки, відділення радіології та променевої терапії, частина онкогематологічної лабораторії. Наразі дітей евакуювали в інші лікарні столиці.