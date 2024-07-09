Букмекер Vbet перечислил 4 млн грн на восстановление "Охматдета"
Букмекерская компания Vbet присоединилась к совместному сбору UNITED24 и monobank на восстановление Охматдета, пострадавшего во время российского ракетного обстрела 8 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина на Tribuna .
По информации соучредителя Мonobank Олега Гороховского, размер доната от Vbet составил 4 млн гривен.
Первоочередная цель сбора была 100 млн гривен, но эта отметка преодолена, по последним данным собрано уже более 200 млн гривен. Сбор продлен до 250 миллионов.
Напомним, что в результате российской атаки на "Охматдет" два человека погибли и 32 получили ранения. Пострадали 10 хирургических отделений, 5 онкоотделений, 2 соматических отделения, интенсивная терапия, 2 реанимации, операционные блоки, отделения радиологии и лучевой терапии, часть онкогематологической лаборатории. Дети были эвакуированы в другие больницы столицы.
Обстрел Украины
Вчера, 8 июля 2024 года оккупанты совершили очередной жестокий акт террора против Украины, нанеся масштабный ракетный удар по мирным городам. Атака началась с обстрела Кривого Рога и Кропивницкого района. Впоследствии взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала противовоздушная оборона.
Всего враг выпустил 38 ракет разных типов. Одна из них попала в детскую больницу "Охматдет", нанеся значительные разрушения и поставив под угрозу жизнь детей и медицинского персонала.
Все подробности массированного обстрела – в материале РБК-Украина.
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