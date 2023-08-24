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"Бук" или С-300? Эксперт оценил, чем могли сбить самолет Пригожина

Россия, Четверг 24 августа 2023 19:24
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"Бук" или С-300? Эксперт оценил, чем могли сбить самолет Пригожина Фото: руководитель наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин (росЗМІ)
Автор: Карина Левицкая, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко

Главаря наемников ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина могла сбить российская ПВО. Поскольку недалеко от места катастрофы развернуты C-300.

Об этом рассказал военно -политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Одной из версий падения самолета, является то, что по бизнес-джету Пригожина отработала ПВО. Отметим, накануне об этом говорили так называемые Z-паблики. В частности, близкие к ЧВК "Вагнера" каналы сообщили, что самолет сбили из подчиненного Минобороны РФ зенитно-ракетного комплекса. Поскольку недалеко от места катастрофы развернуты C-300.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, Legacy 600 сбили из "Бука" или С-300/400, которые прикрывают Москву.

"Мы видели, как падал самолет, за ним был шлейф от горящего двигателя. Вероятнее всего, поражение было непосредственно по нему. "Бук", например, ориентируется на перехват по траектории, то есть поражение было бы по кабине пилотов. В данном случае поражение большим количеством элементов по двигателю и фюзеляжу, скорее всего, говорит о С-300 или С-400", - утверждает он.

Издание Financial Times со ссылкой на неназванного западного чиновника пишет о наличии данных о том, что самолет Пригожина сбил российский комплекс ПВО.

Детальнее о ликвидации Пригожина, возможных последствиях и о том, к чему следует готовиться российскому президенту, - в материале РБК-Украина.

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