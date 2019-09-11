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Бухгалтер киевского вуза 7 лет получала зарплату вымышленного работника

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В целом она нанесла ущерб государству на 800 тыс. гривен

Бывший бухгалтер Национального педуниверситета имени М.П. Драгоманова 7 лет получала зарплату несуществующего работника. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

По версии следствия, в 2012 году подозреваемая придумала несуществующую личность и внесла ее сведения в программу для автоматического начисления заработной платы. В течение следующих семи лет бухгалтер получала от университета деньги вместо вымышленного лица. В целом она нанесла ущерб государству на сумму около 800 тыс. гривен.

"Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана", - говорят в прокуратуре.

Сейчас женщина уже не работает в учебном заведении. Ей грозит наказание - до трех лет лишения свободы. При этом правоохранители отмечают, что еще на этапе досудебного следствия женщина возместила в госбюджет почти 500 тыс. гривен.

Напомним, НАПК направило в суд протокол в отношении ректора Национального педагогического университета имени Драгоманова Виктора Андрущенко. Сообщается, что ректор подписал приказ, которым отметил медалью "Драгомановская семья" свою жену, которая тоже работает в этом университете.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Национальная полиция начала уголовное производство по факту покушения на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

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