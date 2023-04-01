UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Бухарестська дев'ятка" закликала США збільшити військову присутність у регіоні

Фото: Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску заявив, що країни "Бухарестської дев'ятки" закликають до посилення військової присутності США на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Нам потрібно працювати над збільшенням присутності Сполучених Штатів у нашому регіоні на східному фланзі з погляду військ та техніки", - зазначив міністр.

Ауреску вказав: "Якщо у нас буде надійна оборона, ми зможемо стримати дестабілізуючу і наполегливу поведінку РФ. Це єдина мова, яку розуміє Москва".

До слова, в об'єднання під назвою "Бухарестська дев'ятка" входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

Нагадаємо, НАТО планує посилити своє угруповання на східному фланзі за допомогою розміщення до 300 тисяч солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати АмерикиРумунія