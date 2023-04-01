"Бухарестська дев'ятка" закликала США збільшити військову присутність у регіоні

Глава МЗС Румунії Богдан Ауреску заявив, що країни "Бухарестської дев'ятки" закликають до посилення військової присутності США на східному фланзі НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

"Нам потрібно працювати над збільшенням присутності Сполучених Штатів у нашому регіоні на східному фланзі з погляду військ та техніки", - зазначив міністр.

Ауреску вказав: "Якщо у нас буде надійна оборона, ми зможемо стримати дестабілізуючу і наполегливу поведінку РФ. Це єдина мова, яку розуміє Москва".

До слова, в об'єднання під назвою "Бухарестська дев'ятка" входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.