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В Бухаресте второй день подряд проходит забастовка работников наземного транспорта

Автор: Ольга Белей

В Бухаресте второй день продолжается забастовка работников наземного транспорта. Жители города пользуются метро и такси, а также добираются до работы пешком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Agerpres.

"Забастовка, начатая профсоюзными активистами Бухарестской транспортной компании, продолжается в пятницу: водители отказываются пускать автобусы, троллейбусы и трамваи на маршрут, хотя суд Бухареста приостановил забастовку в четверг и постановил немедленно возобновить работу общественного транспорта в городе", - пишет издание.

В отличие от вчерашнего дня на остановках больше не скапливаются пассажиры в ожидании транспорта, жители города пользуются метро и такси, а также добираются до работы пешком. Администрация бухарестского метрополитена сообщила, что все имеющиеся в парке поезда выведены на маршруты. Общественным транспортом в столице пользуются ежедневно сотни тысяч горожан.

Администрация Бухарестской транспортной компании направила в четверг в суд два иска, в которых требует остановить забастовку транспортников и признать их акцию протеста незаконной. Первый иск был рассмотрен в тот же день, решение по второму ожидается в пятницу.

Генеральный директор компании Адриан Криц считает забастовку незаконной и утверждает, что она была организована профсоюзом. Он угрожает участникам увольнением и уголовной ответственностью.

Лидер профсоюза Василе Петрариу утверждает, что речь идет не о забастовке, а о спонтанном отказе водителей выйти на маршрут.

Участники протеста требуют повышения зарплат на 10% и отставки генерального директора, который, по их словам, отказывается от диалога с ними.

Напомним, 13 января во Франции учителя вышли на массовые забастовки против хаотичной политики борьбы COVID-19 в школах.

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