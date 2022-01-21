У Бухаресті другий день поспіль проходить страйк працівників наземного транспорту

"Страйк, розпочатий профспілковими активістами Бухарестської транспортної компанії, триває в п'ятницю: водії відмовляються пускати автобуси, тролейбуси і трамваї на маршрут, хоча суд Бухареста призупинив страйк у четвер і ухвалив негайно відновити роботу громадського транспорту в місті", - пише видання.

На відміну від вчорашнього дня на зупинках більше не скупчуються пасажири в очікуванні транспорту, жителі міста користуються метро і таксі, а також добираються до роботи пішки. Адміністрація Бухарестського метрополітену повідомила, що всі наявні в парку поїзди виведені на маршрути. Громадським транспортом у столиці користуються щодня сотні тисяч городян.

Адміністрація Бухарестської транспортної компанії направила в четвер до суду два позови, в яких вимагає зупинити страйк транспортників і визнати їх акцію протесту незаконною. Перший позов був розглянутий в той же день, рішення по другому очікується в п'ятницю.

Генеральний директор компанії Адріан Криц вважає страйк незаконним і стверджує, що він був організований профспілкою. Він погрожує учасникам звільненням і кримінальною відповідальністю.

Лідер профспілки Василе Петраріу стверджує, що мова йде не про страйк, а про спонтанну відмову водіїв вийти на маршрут.

Учасники протесту вимагають підвищення зарплат на 10% і відставки генерального директора, який, за їхніми словами, відмовляється від діалогу з ними.