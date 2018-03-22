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Буффон пісдя завершенню кар'єри буде працювати в збірній Італії

НовиниСпорт    22.03.2018 - 16:09
Фото: Джанлуїджі Буффон (twitter.com/gianluigibuffon)
Фото: Джанлуїджі Буффон (twitter.com/gianluigibuffon)

Посада поки обговорюється

Воротар туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон після завершення кар'єри може отримати роботу в збірній Італії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Протягом останніх місяців ходить все більше розмов про те, що після закінчення сезону легендарний 40-річний голкіпер повісить рукавички на цвях.

За інформацією джерела, він може увійти як до тренерського штабу команди, так і стати в ній менеджером. Сам Буффон в одному з інтерв'ю раніше заявив, що не визначився, чи буде завершувати кар'єру.

Джанлуїджі Буффон в складі збірної Італії за свою кар'єру зіграв 175 матчів, на "нуль" відстояв 140 ігор. З 2001 року виступає в складі "Ювентуса". У туринської команді провів 467 матчів, в 347 з них зберігши ворота в недоторканності.

Нагадаємо, Войцех Щенсни стане основним воротарем "Ювентуса" з відходом Буффона.

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Теги: работа, сборная Италии, Футбол
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