Буффон пісдя завершенню кар'єри буде працювати в збірній Італії

Посада поки обговорюється

Воротар туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон після завершення кар'єри може отримати роботу в збірній Італії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Протягом останніх місяців ходить все більше розмов про те, що після закінчення сезону легендарний 40-річний голкіпер повісить рукавички на цвях.

За інформацією джерела, він може увійти як до тренерського штабу команди, так і стати в ній менеджером. Сам Буффон в одному з інтерв'ю раніше заявив, що не визначився, чи буде завершувати кар'єру.

Джанлуїджі Буффон в складі збірної Італії за свою кар'єру зіграв 175 матчів, на "нуль" відстояв 140 ігор. З 2001 року виступає в складі "Ювентуса". У туринської команді провів 467 матчів, в 347 з них зберігши ворота в недоторканності.

Нагадаємо, Войцех Щенсни стане основним воротарем "Ювентуса" з відходом Буффона.