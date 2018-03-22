Буффон пісдя завершенню кар'єри буде працювати в збірній Італії

Посада поки обговорюється
Воротар туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон після завершення кар'єри може отримати роботу в збірній Італії. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Протягом останніх місяців ходить все більше розмов про те, що після закінчення сезону легендарний 40-річний голкіпер повісить рукавички на цвях.
За інформацією джерела, він може увійти як до тренерського штабу команди, так і стати в ній менеджером. Сам Буффон в одному з інтерв'ю раніше заявив, що не визначився, чи буде завершувати кар'єру.
Джанлуїджі Буффон в складі збірної Італії за свою кар'єру зіграв 175 матчів, на "нуль" відстояв 140 ігор. З 2001 року виступає в складі "Ювентуса". У туринської команді провів 467 матчів, в 347 з них зберігши ворота в недоторканності.
Нагадаємо, Войцех Щенсни стане основним воротарем "Ювентуса" з відходом Буффона.