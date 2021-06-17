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Буффон вернулся в "Парму". Из этого клуба он в 2001-м перешел в "Ювентус"

Автор: Роман Тверденко

Знаменитый вратарь Джанлуиджи Буффон в новом сезоне будет играть за "Парму". В этом клубе Джиджи начинал карьеру.

Об этом сообщила Sky Sport Italia.

43-летний голкипер подписал однолетний контракт с клубом, который по итогам минувшего сезона вылетел из Серии А в Серию B. Вероятно, этот контракт станет последним в карьере ветерана.

Буффон начинал свою профессиональную карьеру в "Парме" и является ее воспитанником. В 2001 году он за 52 миллиона евро перешел в "Ювентус", став на долгие годы лидером туринской команды и безоговорочным первым вратарем, а также одним из лучших голкиперов в истории футбола.

Летом 2018 года Буффон ушел из "Ювентуса" и присоединился к "ПСЖ". В парижской команде он провел один сезон, после чего вернулся в "Ювентус" на два года. По завершению минувшего сезона Джанлуиджи стал свободным агентом, а потому "Парме" не нужно было ничего платить за голкипера.

Напомним, в среду "Реал" объявил об уходе многолетнего лидера команды, защитника Серхио Рамоса. Он отыграл за мадридцев 16 лет.

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