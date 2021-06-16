Капитан "Реала" Серхио Рамос ушел из клуба. Он отыграл в Мадриде 16 лет

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос покидает клуб. Он отыграл в нем 16 лет.

Клуб сообщил, что в четверг, 17 июня, состоится прощальная пресс-конференция Рамоса при участии президента Флорентино Переса.

СМИ отмечают, что новый главный тренер "Реала" Карло Анчелотти пытался убедить Рамоса остаться и подписать новый контракт, но 35-летний центральный защитник хочет попробовать новое в своей карьере.

Где будет дальше играть испанец пока неизвестно.

Серхио Рамос перешел в "Реал" летом 2005 года из "Севильи". С тех пор он стал основным футболистом и лидером мадридской команды, а после ухода вратаря Икера Касильяса - капитаном. На счету Рамоса 671 матч и 101 гол за "Реал".

Вместе с мадридцами защитник пять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды триумфовал в Лиге чемпионов. На его счету ряд важнейших голов, забитых с игры и пенальти.