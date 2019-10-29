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Буффон може продовжити контракт з "Ювентусом" ще на 2 роки

Новини » Спорт    29.10.2019 - 13:34
Буффон може продовжити контракт з "Ювентусом" ще на 2 роки
Фото: Джанлуїджі Буффон (juventus.com)

Легендарний воротар не має наміру завершувати кар'єру

Голкіпер туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон не планує завершувати кар'єру після закінчення сезону. Як повідомляє Tuttosport, легендарний воротар розраховує залишитися в клубі.

За даними джерела, керівництво "Юве" також розглядає можливість продовження контракту, який буде розрахований на два роки. Якщо Джіджі підпише нову угоду, то завершить кар'єру в 43 роки.

Буффон з 2001 по 2018 грав за "Ювентус", але минулий сезон провів в ПСЖ, після чого за обопільною згодою з клубом вирішив припинити співпрацю. Голкіпер повернувся в туринський клуб, де фактично став дублером Войцеха Щенсни. При цьому Буффон повідомив, що його влаштовує така роль в туринському клубі.

"Кілька людей спочатку були здивовані, що я погодився на нову роль, проте я зрозумів, що єдиний клуб, де я можу бути запасним - це Ювентус. Час показав, що я був правий", - сказав Буффон.

У поточному сезоні чемпіонату Італії Буффон провів за "Ювентус" три матчі, в яких пропустив два м'ячі. Туринський клуб лідирує в турнірній таблиці Серії А.

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