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Буффон останется в ПСЖ еще на сезон

Новости » Спорт    27.12.2018 - 11:33
Буффон останется в ПСЖ еще на сезон
Фото: Джанлуиджи Буффон (psg.fr)

Стороны воспользуются опцией пролонгации

Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон продлит контракт с парижским клубом. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Соглашение бывшего голкипера сборной Италии с ПСЖ истекает в конце сезона, но французский клуб собирается активировать опцию по его автоматическому продлению еще на один год.

Минувшим летом Буффон покинул туринский "Ювентус", за который выступал с 2001 по 2018 год и перешел в парижский клуб на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он принял участие в 13 матчах и пропустил восемь мячей.

ПСЖ, набрав 47 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Франции.

Напомним, Джанлуиджи Буффон находится в списке претендентов на попадание в символическую сборную года ФИФА.

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