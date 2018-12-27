Буффон залишиться в ПСЖ ще на сезон

Фото: Джанлуїджі Буффон (psg.fr)

Сторони скористаються опцією пролонгації

Воротар "Парі Сен-Жермен" Джанлуїджі Буффон продовжить контракт з паризьким клубом. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Угода колишнього голкіпера збірної Італії з ПСЖ закінчується в кінці сезону, але французький клуб збирається активувати опцію по його автоматичного продовження ще на один рік.

Минулого літа Буффон покинув туринський "Ювентус", за який виступав з 2001 по 2018 рік і перейшов в паризький клуб на правах вільного агента. У нинішньому сезоні чемпіонату Франції він взяв участь в 13 матчах і пропустив вісім м'ячів.

ПСЖ, набравши 47 очок, продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

Нагадаємо, Джанлуїджі Буффон знаходиться у списку претендентів на потрапляння до символічної збірної року ФІФА.