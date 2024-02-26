"Буфер безпеки". Експерт пояснив, чому Росія наступає на захід від Авдіївки

Російські війська продовжують наступати на захід від Авдіївки. Загарбники хочуть створити буфер безпеки для свого угрупування в окупованому місті.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Наслідки Авдіївки. Чому ЗСУ вийшли з Ласточкиного та на що тепер націлилася РФ" .

За словами військового експерта Олександра Коваленка, росіяни тиснуть, щоб створити буфер безпеки для свого угрупування в Авдіївці, який буде включати такі навколишні села, як Степове, Бердичі, Сєверне, Тоненьке, Орлівка та Семенівка.

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"Таке собі напівколо біля Авдіївки на 3-5 кілометрів, що дозволяє не тільки закріпитися в місті, а й забезпечити можливість перегрупування, передислокації підрозділів, а також відновити боєздатність", - пояснив експерт.

Він зазначив, що росіяни вчаться на помилках, зокрема на тих, яких припустилися під Бахмутом.

Після падіння Бахмутської фортеці українським силам влітку 2023 року відносно швидко вдалося перейти до контратакуючих дій. Це змусило росіян тікати з південно-західного сектору в районі Кліщіївки та Андріївки.

"Щоб це не повторилося біля Авдіївки, вони створюють буфер безпеки. Звичайно, їм потрібна оперативна пауза, щоб відновити наступальний потенціал. Але вони користуються всіма можливостями та просуваються там, де можуть", - додав Коваленко.

Відхід ЗСУ з Авдіївки та Ласточкиного

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

При цьому вже 19 лютого у звіті Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни.

Пізніше Deep State писав, що після захоплення Авдіївки, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине.

А 25 лютого ми повідомляли, що Сили оборони України відійшли на західні околиці Ласточкиного під Авдіївкою. А російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії.

Вже сьогодні у ЗСУ повідомили, що українські військові відійшли від села Ласточкине Донецької області.